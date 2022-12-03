Напередодні російські загарбники вкотре обстріляли Херсон, внаслідок чого місто знову залишилось без електропостачання.

У Херсоні відновили електропостачання.

"У Херсоні відновлено електропостачання. Електромережі, що вийшли з ладу через ворожий обстріл, знову підключені до струму", - у Telegram повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

За його даними, наразі 75% міста завдяки роботі енергетиків знову зі світлом.

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Херсон: що відбувається у місті

Пізно ввечері 2 грудня Янушевич повідомив про черговий обстріл Херсона, внаслідок чого місто вкотре залишилось без електропостачання.

11 листопада українські військові зайшли у Херсон, який був окупований у перші дні повномасштабної війни Росії проти України. Перед відступом з міста російські окупанти підірвали телецентр, котельні та об'єкт обленерго. 26 листопада у Херсоні відновили електропостачання. Наступного дня електроенергію почали подавати у житлові будинки.

Ворог не припиняє обстрілювати місто, у зв’язку з цим, зокрема 1 грудня у Херсоні також виникли проблеми з електропостачанням.

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