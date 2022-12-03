В облраді проаналізували локації прильотів ворожих снарядів.

Росіяни визначили своїми цілями медичні заклади у деокупованих населених пунктах Херсонщини.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Аналіз локацій прильотів на території деокупованої Херсонщини дає змогу зробити висновок, що ворог усвідомлено визначив для себе медичні заклади як "законні цілі". Ще один цвях у труну міжнародної репутації Російської Федерації — держави-терориста", - наголосив він.

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Війна в Україні: ситуація на Херсонщині

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін оголосив, що його армія залишає правий берег Херсонської області.

Після деокупації загарбники почали обстрілювати населених пунктів на правобережжі Херсонщини. Лише 2 грудня вони 28 разів обстріляли цивільні об’єкти на звільнених територіях.

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