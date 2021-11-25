Нарахування річних та інфляційних припиняється після реструктуризації боргу або його повної оплати.

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" нараховує злісним боржникам за отримані послуги 3% річних та інфляційні втрати.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті Київської влади.

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"Існує категорія громадян, які свідомо накопичують заборгованість і не здійснюють її реструктуризацію, порушуючи чинне законодавство. При цьому значна кількість таких боржників є власниками житла в центрі міста і площею 100 кв.м і більше. Саме до таких споживачів, які мають тривалий термін заборгованості, з літа поточного року комунальне підприємство "Київтеплоенерго" змушене застосовувати санкції – нарахування 3% річних та інфляційних втрат. Це, перш за все, один з антикризових заходів, які допомогли підприємству накопичити кошти для стабільного проходження опалювального сезону в умовах газової кризи", - зазначили в "Київтеплоенерго".

Як пояснюють на підприємстві, такі механізми застосовуються відповідно до норм чинного законодавства і з міркувань соціальної справедливості щодо споживачів, які регулярно, вчасно і в повному обсязі платять за спожиті послуги.

Звертається увага, що підприємство спочатку інформує громадян про існуючі способи врегулювання питання заборгованості, зокрема, про механізм розстрочення боргу.

"Споживачі, які повністю погашають заборгованість за послуги з ЦО та ГВП, у наступному розрахунковому періоді вже не отримають нарахувань 3% річних та інфляційних втрат. Також, враховуючи можливі фінансові навантаження на громадян, існує дієвий спосіб врегулювання питання заборгованості шляхом укладення угоди з реструктуризації заборгованості на певний термін, який узгоджується на етапі формування зазначеної Угоди. Слід зауважити, що після підписання Угоди реструктуризації боргу нарахування 3% річних та інфляційних втрат скасовуються", - пояснили в "Київтеплоенерго".

За даними підприємства, зафіксовано високий рівень укладених угод реструктуризації боргу в липні 2021 року, в порівнянні з попередніми періодами, тобто за один календарний місяць врегульовані питання заборгованості по 303-ма боржниками, а за період з травня 2020 до травня 2021 року, протягом 12 місяців, вдвічі менше, зі 158-ма боржниками.

Звертається увага на те, що відсотки та інфляційна складова боргу, передбачені ст.625 ЦК України, не є штрафними санкціями (пеня/неустойка).

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Автор: Інна Андаліцька