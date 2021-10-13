Найбільше українці заборгували за газ і його розподіл.

Заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг (ЖКП) на кінець серпня 2021 року знизилися на 2,2%, порівняно з липнем, до 62,9 млрд грн.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, станом на кінець серпня заборгованість населення за природний газ склала 23,3 млрд грн, за централізоване опалення та гарячу воду – 19,5 млрд грн, за управління багатоквартирними будинками – 5,5 млрд грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 6,6 млрд грн, за вивезення побутових відходів – 1,2 млрд грн, за постачання електроенергії – 6,8 млрд грн.

У серпні населення країни сплатило за житлово-комунальні послуги 11,8 млрд грн (114,4% нарахованих за цей період сум).

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За даними Єдиного реєстру боржників, в Україні кількість боржників з оплати комунальних послуг у 2020 році зросла на 50%, при цьому найбільше в судовому порядку з українців стягують заборгованість перед теплопостачальниками.

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Автор: Ганна Бредіхіна