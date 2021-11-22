Борги за газ і його розподіл склали 23,1 млрд грн.

Заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг (ЖКП) на кінець вересня 2021 року зменшилася на 2,2% порівняно з серпнем – до 61,5 млрд грн.

Про це повідомляти Державна служба статистики України.

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Згідно з повідомленням, станом на кінець вересня заборгованість населення за природний газ склала 23,1 млрд грн, за централізоване опалення та гарячу воду – 18,8 млрд грн, за управління багатоквартирними будинками – 5,5 млрд грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 6,4 млрд грн, за вивезення побутових відходів – 1,2 млрд грн, за постачання електроенергії – 6,5 млрд грн.

У вересні населення країни сплатило за житлово-комунальні послуги 12,2 млрд грн (111,3% нарахованих за цей період сум).

"У вересні 2021 року з населенням було укладено 7,3 тис.договорів з погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 76,1 млн грн. Сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів склала 32,9 млн грн", - додали в Держстаті.

Субсидії та борги:

Верховна Рада схвалила закон, який передбачає виділення до кінця поточного року 12 млрд грн субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

Заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг (ЖКП) на кінець серпня 2021 року знизилися на 2,2% у порівнянні з липнем, до 62,9 млрд грн.

Автор: Ганна Бредіхіна