За словами міністра енергетики, ключовий вплив на енергосистему мають обстріли.

Наступної зими ситуація в енергетиці буде складною. Водночас Україна встигає підготуватись. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

"Треба готуватися до складної зими. На жаль, ця зима буде навіть складнішою, ніж попередня… Потрібно мати можливості автономного забезпечення. Ми ж зі свого боку зробимо все, щоб це не знадобилося", – зазначив глава Міненерго.

За словами Галущенка, Україна встигає підготуватись до зими. Однак ключовий вплив на енергосистему мають обстріли: "Єдине питання – це вплив обстрілів. Навіть не сам факт обстрілів, а наскільки вони можуть завдати нам шкоди. На жаль, ті обстріли, які почалися цього року 22 березня, вони завдали суттєвої шкоди. Цифра 9 ГВт вже звучала. Це така генерація, яку ми втратили. При піковому споживанні минулої зими 18 ГВт. Фактично – половина", – додав міністр.

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За його словами, в уряді не мають ілюзій, що обстріли зупиняться. Тому перше питання полягає в тому, щоб відновити все, що можна, і паралельно захистити енергетичні об’єкти системами ППО, які зараз надходять в країну.

Друге питання – це розподілена генерація, яка є більш складною ціллю для ворога. Вона є локальною і може забезпечити живлення в певному регіоні. Галущенко заявив, що вже введено додаткові потужності розподіленої генерації. Також є плани щодо нарощення цієї генерації до кінця року. До того ж опрацьовується забезпечення резервними системами живлення.

Ситуація в енергосистемі

23 серпня після планового ремонту до енергосистеми підключено ще один атомний блок. Він додасть 1000 МВт потужності та стабільності енергосистемі і дозволить не застосовувати обмеження енергопостачання для споживачів.

Україна через профіцит потужності в енергосистемі планує з 25 серпня відновити експорт електроенергії до сусідніх країн. В "Укренерго" зазначають, що для уникнення аварій, енергосистема має працювати збалансовано – кількість виробленої енергії в кожну хвилину має відповідати кількості спожитої.

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