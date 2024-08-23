Це допоможе збалансувати енергосистему країни та уникнути обмежень електроенергії.

Сьогодні, 23 серпня, після планового ремонту до енергосистеми підключено ще один атомний блок. Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики.

Зазначається, що атомний блок додасть 1000 МВт потужності та стабільності енергосистемі і дозволить не застосовувати обмеження енергопостачання для споживачів.

"Енергетики дійсно роблять неймовірні речі у цій складній ситуації, щоб ми залишались зі світлом і теплом. Зараз достроково, але з дотриманням усіх безпекових норм вийшов з планового ремонту і обслуговування черговий атомний блок", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

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За його словами, підключення атомного блоку допоможе збалансувати енергосистему країни та уникнути обмежень електроенергії.

Ситуація в енергосистемі – останні новини

18 серпня в Україну повернулися відключення електроенергії для всіх споживачів. Тоді графіки погодинних відключень електроенергії застосовувалися з 17:00 до 21:00.

19 серпня експерт з енергетичних питань Андрій Закревський зазначив, що відключення світла під час опалювального періоду в Україні можуть тривати від 6 до 8 годин на добу. З настанням холодів попит на електроенергію збільшиться, що посилить навантаження на енергосистему.

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