Експорт електроенергії буде відбуватись виключно в період профіциту.

Україна через профіцит потужності в енергосистемі планує з 25 серпня відновити експорт електроенергії до сусідніх країн. Про це повідомляє прес-служба "Укренерго".

"Відучора в Україні почала спадати спека, і на ранок п’ятниці – суттєво знизилось споживання. Крім того, з планового ремонту вийшов енергоблок однієї з атомних електростанцій. Це зумовлює профіцит потужності в українській енергосистемі у денні години, коли активно працюють сонячні електростанції", - йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" зазначають, що для уникнення аварій, енергосистема має працювати збалансовано – кількість виробленої енергії в кожну хвилину має відповідати кількості спожитої. Способів подолання профіциту може бути два: обмеження генерації українських сонячних електростанцій (СЕС) або відновлення експорту електроенергії в денні години.

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"Враховуючи економічну недоцільність обмеження роботи СЕС, починаючи з 25 серпня Україна планує відновити експорт електроенергії до сусідніх країн. Вже завтра буде проведений аукціон на доступ до міждержавних перетинів у напрямках Румунії, Угорщини та Молдови. Це дозволить уникнути обмежень для українських виробників електроенергії", - зазначили в "Укренерго".

У прес-службі також зауважили, що експорт буде відбуватись виключно в період профіциту – під час активної роботи сонячних електростанцій. У періоди максимального споживання, коли потужності в енергосистемі недостатньо, експорт електроенергії з України здійснюватися не буде.

Ситуація в енергосистемі – останні новини

23 серпня стало відомо, що після планового ремонту до енергосистеми підключили ще один атомний блок, який додасть 1000 МВт потужності та стабільності енергосистемі і дозволить не застосовувати обмеження енергопостачання для споживачів.

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