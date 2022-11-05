Компанія Wintershall Dea постачає Газпрому газовий конденсат.

Одне з німецьких підприємств запідозрили в роботі з Російською Федерацією. Компанія могла постачати паливо для літаків РФ.

За даними видання Der Spiegel, Wintershall Dea продає газовий конденсат "Газпрому", а російська монополіст поставляє паливо для російських бомбардувальників. Німецька компанія використовує газові родовища в Західному Сибіру разом з "Газпромом" і виробляє велику кількість газового конденсату в якості побічного продукту.

У Wintershall Dea вважають звинувачення надуманими. Дослідження показують, що газовий конденсат принципово придатний для виробництва авіаційного палива. Водночас видання повідомляє, що авіаційне паливо з Омського НПЗ "Газпрому" поставляють на дев'ять російських військових аеродромів біля українського кордону, зокрема, в Морозовськ і Воронеж.

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Саме на цих аеродромах дислокуються бомбардувальники. які пов'язують з атаками на міста України.

Як раніше повідомляв УНІАН, кілька країн ЄС заявили про необхідність встановлення верхньої межі цін на російський газ, який використовується для вироблення електроенергії. Це пов'язано з тим, що Москва використовує газ для шантажу і тиску на Україну, щоб схилити в миру на своїх умовах.

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