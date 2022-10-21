Військовому "пробачили" вбивство трьох товаришів зі служби, розповів Роман Цимбалюк.

РФ відчуває гостру нестачу підготовлених пілотів, які б завдавали ракетних ударів по Україні з далеких стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-22М3. Через це до польотів вирішили залучити вбивцю російських пілотів – майора Олексія Скворцова.

Про це розповів журналіст Роман Цимбалюк.

За його словами, 23 березня 2021 року в Росії проводили перший плановий навчальний політ на літаку Ту-22М3-01, який щойно повернувся після модернізації. Скворцов був призначений командиром екіпажу, оскільки він вже літав на Ту-22М3-01 під час завдання ударів по Сирії.

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"Отримавши можливість покомандувати своїм командиром, Скворцов одразу почав користуватися своєю "владою" під час передпольотної підготовки в кабіні літака на стоянці, – зазначив Цимбалюк. - Розгорівся скандал, в результаті якого командир корабля включив тумблер примусового катапультування, тим самим активувавши систему аварійного покидання в літаку і вбивши весь екіпаж. Сам же Скворцов як ні в чому не бувало спустився з літака по драбині і покинув аеродром".

Через цей інцидент загинули:

помічник командира корабля – полковник Белослюдцев Вадим Володимирович;

штурман навігатор-майор Султанов Денис Дамірович;

штурман оператор-підполковник Подсобляєв Олександр Анатолійович.

"Оскільки "такі фахівці" російським ВПС потрібні, то вбивство трьох товаришів зі служби Скворцову пробачили, зобов'язавши натомість без питань наносити удари по цивільній інфраструктурі України", – заявив Цимбалюк.

Майор Скворцов – "вбивця російських пілотів": що ще відомо про інцидент

Інцидент стався на російському військовому аеродромі "Шайковка" під Калугою.

За офіційною інформацією, система катапультування спрацювала нештатно при запуску двигунів бомбардувальника.

"На Землі при запуску двигунів спрацювали катапульти. Три людини загинули, в тому числі командир полку, який сидів на місці інструктора", – заявили в силових структурах.

Повідомлялося, що Скворцову вдалося вижити, бо він "встиг пристебнутися".

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