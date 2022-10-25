Виконавчий орган блоку радить членам ЄС вводити зазначений ліміт спільно з країнами-імпортерами електроенергії.

На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну кілька країн Євросоюзу заявили про необхідність встановлення верхньої межі цін на природний газ, використовуваний для вироблення електроенергії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Виконавчий орган блоку радить членам ЄС вводити зазначений ліміт спільно з країнами-імпортерами електроенергії, якими є Британія і Швейцарія. В якості альтернативи Євросоюз мав би експортувати електроенергію за вищою ціною, ніж при внутрішній торгівлі, що заборонено низкою міжнародних угод з партнерами.

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Більшість країн вимагають широкого обмеження оптових цін на газ, введеного через коридор на найбільшому віртуальному ринку регіону, невелика група країн хоче обмежити ціни на газ, який використовується для виробництва електроенергії, за аналогією з вже реалізованою моделлю.

Процес пропозиції і схвалення цієї ініціативи займе не менше декількох тижнів.

Також в Єврокомісії заявили, що почали роботу над більш структурним і довгостроковим заходом по розв'язці цін на газ і електроенергію.

Також повідомляється, що в новій системі основна роль виробництва електроенергії на газовому паливі полягатиме в врівноваженні ефекту нестабільної відновлюваної генерації.

Виконавчий орган ЄС повідомив країнам блоку, що при обмеженні цін вони повинні будуть виплатити своїм газовим електростанціям субсидію для покриття різниці між фактичною ціною на добу вперед і цільовою ціною на газ для виробництва електроенергії.

Субсидія не тільки знизить ціну, за якою газові електростанції продають свою електроенергію на ринку, але і знизить загальну клірингову ціну, скоротивши доходи комунальних підприємств, що виробляють електроенергію з інших джерел.

Кілька країн ЄС запропонували, щоб субсидія обмежувала ціну на газ еквівалентом ціни TTF в розмірі 100-120 євро за мегават-годину.

За даними виконавчого органу ЄС, витрати на таке цінове обмеження залежатимуть від кількості газових електростанцій в окремих державах-членах.

З найвищими витратами на субсидії зіткнуться країни, які покладаються на газ для виробництва електроенергії - Німеччина, Нідерланди та Італія. Водночас від ініціативи виграють імпортери електроенергії, найбільше - Франція.

Війна в Україні та ситуація з газом:

31 серпня "Газпром" призупинив постачання газу в Європу по "Північному потоку-1". У компанії заявили, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки мастила, і обладнання довелося відключити до усунення витоку.

В останній тиждень серпня спотові ціни на газ в Європі перевищили 3 тис.євро за тисячу кубометрів.

Вже у вересні вартість жовтневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах знизилася до 2,4 тис.доларів за тисячу кубометрів.

2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-1" на невизначений термін.

На тлі зупинки російського газопроводу "Північний потік" спотова ціна газу в Європі вранці 5 вересня підскочила на 30% майже до 2900 доларів за тисячу кубометрів.

У 20 числах вересня газ в Європі коштував нижче позначки в 1,7 тис. дол. за тисячу кубометрів.

26 вересня з'явилася інформація про витоки газу на "Північному потоці". 27 вересня стало відомо про вибухи в районі витоку.

28 вересня 2022 року країни ЄС зажадали негайно обмежити ціну на газ.

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