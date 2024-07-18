Мова йде про 20-кілометрову зону біля кордону з РФ та Республікою Білорусь.

У населених пунктах, що знаходяться у 20-кілометровій зоні біля кордону з РФ та Республікою Білорусь, не вимикатимуть світло. Окрім цього, обмеження не будуть запроваджувати на територіях, розташованих поблизу лінії фронту. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Сьогодні також додаємо норму, що відключатись від світла не будуть населені пункти, а також об’єкти в 20-кілометровій зоні від кордону з Росією, Білоруссю та в 20 кілометрах прифронтової зони", – заявив глава уряду.

За його словами, стан енергетики є визначальним фактором життя окремих областей та України в цілому. Російські атаки та аномальна спека призвели до постійного дефіциту потужностей, тому в "Укренерго" змушені вводити обмеження. Втім, у Кабміні працюють над покращенням алгоритму, завданням якого буде рівномірна черговість і тривалість вимкнень світла.

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За словами прем'єр-міністра, в уряді формують перелік критично важливих об’єктів, яким буде гарантоване пріоритетне електропостачання. Серед них, зокрема, будуть об’єкти водопостачання та лікарні. "За результатом комунікації з ОВА конкретизуємо цей список", – відзначив Денис Шмигаль.

Відключення світла в Україні – останні новини

Раніше директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко розповів, що вже у середині серпня можна очікувати на відчутне скорочення тривалості відключень світла. Експерт вважає, що восени відключень може не бути взагалі: втім, умовою для цього є цілісність енергетичних об'єктів.

У свою чергу, Денис Шмигаль нещодавно заявив, що ситуація в енергосистемі країни може покращитись вже з 20-х чисел цього місяця.

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