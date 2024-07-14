За даними прем'єра, ситуація покращиться вже найближчими тижнями.

Покращення ситуації в енергосистемі України варто очікувати вже з 20-х чисел липня, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Facebook.

"Ситуація в енергетиці має покращитися вже з 20-х чисел цього місяця. Продовжуємо децентралізацію енергетики", - заявив він.

Водночас Шмигаль наголосив, що уряд має програми підтримки для домогосподарств, ОСББ, малого та середнього бізнесу, великого бізнесу, аби всі могли встановити додаткову генерацію. Зокрема, йдеться про сонячні панелі, вітряки, і міні-ТЕЦ.

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"Даємо гранти та пільгові кредити. Разом вистоїмо", - резюмував український прем'єр.

Ситуація в енергосистемі України - що потрібно знати

Як раніше писав УНІАН, у Києві попередили про "найгірший сценарій" зі світлом. Секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко розповів, що кращий сценарій, зважаючи на обсяги енергоспоживання, передбачає подачу світла впродовж чотирьох годин вдень і чотирьох годин вночі.

Крім того, міністр енергетики Герман Галущенко розповів, коли в Україні можуть знову переглянути тарифи на світло. За його словами електроенергія не буде дорожчати до 1 травня наступного року.

"Ціна на електричну енергію для побутових споживачів згідно Постановою №632 затверджена до 30.04.2025. Тобто до закінчення осінньо-зимового періоду 2024/2025 років тариф на електроенергію для побутових споживачів переглядатись не буде", - сказав він.

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