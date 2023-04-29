Розкриття щомісячних даних заборонено з березня, а квартальної звітності - з першого кварталу 2023 року.

Уряд Російської Федерації призупинив публікацію статистики про видобуток нафти і газу в країні.

У розпорядженні Кабінету Міністрів, опублікованому на порталі правової інформації, говориться, що публікація цих даних припинена до 1 квітня 2024 року. Розкриття щомісячних даних заборонено з березня, а квартальної звітності - з першого кварталу 2023 року.

Це важливі економічні дані - без них незалежні аналітики не зможуть, наприклад, самі зробити прогноз по ВВП.

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26 квітня, коли прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін підписав розпорядження, Росстат опублікував доповідь про промислове виробництво в першому кварталі 2023 року без даних про нафтовидобуток в Росії, які раніше включав в нього.

Нафта і газ в Росії - подробиці

Російська нафта продовжує надходити на ринок Європи, але вже у вигляді готових нафтопродуктів, виготовлених на індійських НПЗ. Заборона на прямі поставки російської нафти в Європу діє з грудня, а на виготовлені в Росії нафтопродукти – з лютого.

Експорт сирої нафти з Росії не показує ніяких ознак зниження, навіть попри те, що уряд країни-агресора заявляє про скорочення видобутку. Відвантаження залишаються близькими до 3,4 млн барелів на день вже другий тиждень.