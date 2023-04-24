Експорт сирої нафти з Росії не показує ніяких ознак зниження, навіть незважаючи на те, що уряд країни-агресора заявляє про скорочення видобутку.
Як повідомляє Вloomberg, відвантаження залишаються близькими до 3,4 млн барелів на день вже другий тиждень.
Потоки з російських портів практично не змінилися після відновлення на попередньому тижні і склали в середньому 3,4 млн барелів на день. Попит з боку решти покупців з Росії - переважно з Китаю, Індії та Туреччини -допоміг обсягам досягти нового максимуму в середньому за чотири тижні.
Як йдеться в матеріалі, морський експорт як і раніше не відображає скорочення видобутку, яке, за даними Московського Міністерства енергетики, в березні склало 700 000 барелів на день. Останні дані показують, що темпи переробки практично не змінилися з початку року і до 19 квітня були на 720 000 барелів на день вище, ніж за той же повний місяць минулого року.
Скорочення виробництва, яке мало початися в березні, вже повинно було почати проявлятися в цифрах експорту, але цього не сталося. У Росії відносно мало складських потужностей, які вона може використовувати в якості буфера на випадок скорочення видобутку.
Ситуація з нафтою
5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії набули чинності..
За підсумками березня 2023 року Росії вдалося продати нафту на рівні показника, який фіксувався у квітні 2020 року - до початку повномасштабного вторгнення в Україну.
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, Росія все ж заробила на 43% менше від експорту нафти. Це обумовлено тим, що зараз агресор змушений пропонувати свої Барелі більш обмеженому колу клієнтів і за меншу ціну.
Незважаючи санкції Путін "відкрив" для себе нові ринки збуту - Індію та Китай.
Міжнародне енергетичне агентство заявило, що скорочення видобутку нафти може призвести до скорочення світових поставок нафти на 400 000 барелів на день з березня по грудень. Таким чином протягом року попит на нафту може зрости на 2 мільйони барелів на день і досягти рекордної позначки в майже 102 мільйони барелів на день, тоді як пропозиція зросте лише на 1,2 мільйона.
Станом на 17 квітня 2023 року експорт російської нафти досяг "довоєнного" показника.