Попит на російську нафту не падає через посередництво Індії.

Російська нафта продовжує надходити на ринок Європи, але вже у вигляді готових нафтопродуктів, виготовлених на індійських НПЗ. Про це пише Bloomberg.

Заборона на прямі поставки російської нафти в Європу діє з грудня, а на виготовлені в Росії нафтопродукти – з лютого. Однак європейські санкції жодним чином не забороняють постачати на європейський ринок нафтопродукти, отримані з російської нафти на нафтопереробних заводах у третіх країнах – наприклад, в Індії.

Згідно з даними Bloomberg, в квітні саме Індія стане найбільшим постачальником готових нафтопродуктів в Європу, будучи при цьому основним покупцем російської нафти. За поставками дизеля в ЄС вона обжене навіть Саудівську Аравію.

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Видання зазначає, що така ситуація – палиця з двома кінцями. З одного боку Європі потрібні поставки дизельного палива з третіх країн замість забороненого російського палива. Але з іншого боку такі опосередковані поставки підвищують попит на російську нафту в світі і підвищують собівартість палива на європейському ринку через транспортні витрати.

Нафтові санкції проти Росії

У грудні минулого року країни ЄС заапровадив майже повну заборону на імпорт російської нафти. Тимчасове послаблення було зроблено тільки для Угорщини та Болгарії, які запевняли, що ніяк не можуть обійтися без торгівлі з країною-агресором. У лютому така ж заборона була введена щодо російських нафтопродуктів.

Щоб Росія не могла компенсувати втрату європейського ринку за рахунок інших країн, залишивши на Європі всі витрати санкційного режиму, країни "Великої сімки" ввели так звану стелю ціни на російську нафту і нафтопродукти. По суті вона забороняє третім країнам купувати російське паливо дорожче тієї ціни, яку встановив Захід. Для нафти це 60 доларів за барель.

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