Фіцо повідомив, що обговорив питання постачання російської нафти з послом України.

Словацький нафтопереробний завод Slovnaft припинить постачання дизельного пального в Україну, якщо не буде відновлено постачання нафти від російського "Лукойлу". Про це йдеться у заяві словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо, пише газета Denník N.

"Якщо транзит російської нафти через Україну не буде відновлений найближчим часом, Slovnaft не продовжить постачання дизельного палива в Україну, яке покриває десяту частину українського споживання", – заявив Фіцо.

За його словами, мова йде про технічне рішення, але воно має відбуватися за участю кількох країн. Він також стверджував, що санкції не зашкодять Росії: "Європейський Союз, якщо він хоче вийти з-під тотального впливу Сполучених Штатів, повинен буде подумати про форми співпраці з Російською Федерацією, які повинні включати співпрацю в галузі стратегічної сировини", – сказав він.

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Фіцо повідомив, що обговорив питання поставок з послом України Мирославом Кастраном.

Припинення постачання нафти "Лукойлу" через територію України

Раніше УНІАН писав, що спроби Угорщини та Словаччини залучити ЄС до своєї останньої суперечки з Україною були безрезультатними. Європейська комісія не підтримала їхнє прохання закликати Київ скасувати нещодавні санкції проти російської нафтової компанії "Лукойл".

Фіцо також мав телефонну розмову з Денисом Шмигалем щодо зупинки транзиту російської нафти через нафтопровід "Дружба". Він заявив, що поділився зі Шмигалем "технічним рішенням" щодо відновлення транзиту нафти російського "Лукойлу" українською територією.

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