В Будапешті заявили, що з’ясовують, які є варіанти.

Україна шантажує Угорщину та Словаччину блокуванням поставок російської нафти. Якщо ситуація не зміниться, можливий дефіцит пального. Про це заявив глава канцелярії угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуяш, пише Telex.

За його словами, в інтересах Угорщини, щоб Україна відновила початкову ситуацію. Наразі Будапешт з’ясовує, які у неї є варіанти: "Слід зазначити, що можливість отримувати дешеву російську сировину є частиною економічного успіху ЄС", – сказав Гуяш.

За його словами, неприпустимо, щоб Україна блокувала можливість, надану Угорщині від ЄС.

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Україна перекрила транзит нафти "Лукойлу"

Угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що Угорщина блокуватиме програму фінансування військової допомоги Україні на 6,5 мільярдів євро в рамках Європейського фонду миру. Це відбуватиметься доти, доки Україна не поновить поставки російської нафти.

Угорщина також закликала Євросоюз виступити посередником у вирішенні конфлікту з Україною щодо припинення транзиту нафти від "Лукойлу". Однак Європейська комісія не підтримала їхнє прохання закликати Київ скасувати нещодавні санкції проти російської нафтової компанії.

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