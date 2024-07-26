Прес-служба українського уряду наразі не повідомляла про телефонну розмову між очільниками урядів.

Прем’єр Словаччини Фіцо провів телефонну розмову з Денисом Шмигалем щодо зупинки транзиту російської нафти через нафтопровід "Дружба".

У своєму Facebook 26 липня він написав, що поділився зі Шмигалем "технічним рішенням" щодо відновлення транзиту нафти російського "Лукойлу" українською територією.

"Я запропонував нашому українському партнеру технічне рішення, в якому мали б взяти участь кілька країн, в тому числі Словаччина. Відновлення транзиту частини російської нафти є надзвичайно важливим для нафтопереробного заводу Slovnaft, оскільки альтернативні джерела нафти є більш дорогими і можуть бути навіть технологічно непридатними", – заявив він.

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Прем’єр Словаччини анонсував найближчими годинами та днями відбудуться інтенсивні перемовини щодо цього питання.

Прес-служба українського уряду наразі не повідомляла про телефонну розмову між очільниками урядів.

Припинення транзиту російської нафти через "Дружбу"

Угорщина та Словаччина отримали винятки з загальноєвропейської заборони на імпорт російської нафти після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Але Київ нещодавно розпорядився припинити транзит нафтопродуктів компанії "Лукойл" через нафтопровід "Дружба".

Влада Словаччини різко розкритикувала Україну за припинення транзиту російської нафти. За словами міністра оборони країни Роберта Каліняка, Київ "дуже ризикує" через своє рішення. Він також назвав дії України "безвідповідальними".

Спроби Угорщини та Словаччини залучити ЄС до своєї останньої суперечки з Україною були безрезультатними. Європейська комісія не підтримала їхнє прохання закликати Київ скасувати нещодавні санкції проти російської нафтової компанії "Лукойл".

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