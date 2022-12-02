Президентка Єврокомісії вважає, що це допоможе стабілізувати світові ціни на енергію, що принесе користь економікам.

Домовленість країн ЄС про обмеження цін на нафту, узгоджена з G7 та іншими партнерами, значно скоротить доходи Росії.

Про це глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн написала у Twitter, коментуючи сьогоднішнє узгодження цінового обмеження.

"Угода ЄС про обмеження цін на нафту, узгоджена з G7 та іншими, значно скоротить доходи Росії. Це допоможе нам стабілізувати світові ціни на енергію, що принесе користь економікам, що розвиваються, у всьому світі", - йдеться у повідомленні фон дер Ляєн.

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У оприлюдненому відеокоментарі вона нагадала, що Європейський Союз та інші партнери вводять повну заборону на морський імпорт російської нафти з 5-го грудня.

"Ми маємо забезпечити, щоб нові країни, та країни, що розвиваються, продовжили мати доступ до певної частини російської нафти за обмеженою ціною", - зауважила фон дер Ляєн.

Обмеження цін на російські нафту: що відомо

2 грудня The New York Times, посилаючись на представника Польщі на переговорах Анджея Садоса, повідомило, що після тривалих переговорів представники країн Європейського Союзу погодили ціновий ліміт у 60 доларів за барель, який вони та їхні союзники намагатимуться встановити для покупців російської нафти.

Також повідомляється, що після 15 січня цей ліміт регулярно переглядатиметься, залежно від зміни цін на нафту. Так, вона повинна бути щонайменше на 5% нижчою, ніж поточна вартість не підсанкційної нафти на світових ринках. Остаточне рішення ще має затвердити Рада ЄС.

Дипломати ЄС також погодилися розпочати цими вихідними ще один раунд переговорів про санкції з метою накладення нових обмежень на російську економіку та ключових осіб. Домовленість була ключовою для досягнення угоди щодо обмеження ціни на нафту, оскільки кілька жорстко налаштованих проукраїнських європейських країн на чолі з Польщею вважають обмеження ціни недостатньо шкідливим для експортних доходів Росії.