За словами дипломатів ЄС, перегляд рівня цінової межі буде проводитися кожні два місяці.

Уряди країн Європейського Союзу попередньо домовилися про обмеження ціни на російську нафту у розмірі 60 доларів за барель.

Як повідомляє Reuters, ідея країн "Великої сімки" має механізм коригування, що дозволяє утримувати обмеження на рівні 5% нижче ринкової ціни.

За словами європейського дипломата, Польща, яка наполягала на тому, щоб обмеження було якомога нижче, повинна погодитися на угоду, яка має бути схвалена всіма урядами ЄС в письмовій формі до п'ятниці.

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"Межа ціни встановлена на рівні 60 доларів з умовою, що вона буде на 5% нижче ринкової ціни на російську нафту,", - сказав дипломат ЄС.

За словами дипломатів ЄС, перегляд рівня цінової межі буде проводитися кожні два місяці.

"Польща повинна дати згоду. Якщо це станеться, до завтра буде письмова процедура затвердження рішення", - сказав дипломат.

Польські дипломати заявили, що консультації з Варшавою тривають.

Повідомляється, що Литва і Естонія, які підтримали прагнення Польщі встановити якомога нижчу стелю, також погодилися з лімітом в 60 доларів.

Обмеження ціни на російську нафту: що відомо

На саміті лідерів G7 наприкінці червня 2022 року була озвучена ідея введення граничних цін на російську нафту.

США та їхні союзники хочуть обмежити ціни на російську нафту на рівні від 40 до 60 доларів за барель. Так, за словами міністра фінансів США Джанет Йеллен, Вашингтон може обмежити ціну на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

23 листопада 2022 року в ЄС запропонували цінову стелю на російську нафту на рівні 65 до 70 доларів за барель.

26 листопада Росія заявила про те, що заборонить продаж нафти країнам, які підтримали обмеження ціни.

Станом на 28 листопада 2022 року країни Євросоюзу зайшли в глухий кут в обговоренні цін на російську нафту.