Країни Заходу хочуть обмежити доходи Росії й одночасно запобігти глобальному нафтовому шоку, зазначили журналісти.

Після тривалих переговорів представники країн Європейського Союзу погодили ціновий ліміт для покупців російської нафти.

Ліміт становитиме 60 доларів за барель, про це пише The New York Times посилаючись на представника Польщі на переговорах Анджея Садоса. Політика, розроблена "Великою сімкою" (G7) промислово розвинених країн та їхніми союзниками, спрямована на обмеження доходів Росії, одночасно запобігаючи глобальному нафтовому шоку.

Підкреслюється, що офіційне оголошення G7 очікується до неділі, 4 грудня.

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Переговори про встановлення ліміту в Брюсселі були суперечливими і тривали більше тижня.

Видання зазначає, що обмеження у 60 доларів за барель є трохи нижчим, ніж зараз платять основні покупці російської нафти, такі як Китай та Індія.

"Це навряд чи різко зменшить доходи Росії від нафти, які є критично важливими для її воєнних дій в Україні", - зазначається у матеріалі.

Також повідомляється, що після 15 січня стеля регулярно переглядатиметься залежно від зміни цін на нафту. Так, вона повинна бути щонайменше на 5% нижчою, ніж поточна вартість не підсанкційної нафти на світових ринках. Остаточне рішення ще має затвердити Рада ЄС.

Дипломати ЄС також погодилися розпочати ще один раунд переговорів про санкції цими вихідними з метою накладення нових обмежень на російську економіку та ключових осіб. Домовленість була ключовою для досягнення угоди щодо обмеження ціни на нафту, оскільки кілька жорстко налаштованих проукраїнських європейських країн на чолі з Польщею вважають обмеження ціни недостатньо шкідливим для експортних доходів Росії.

Гранична ціна, яку узгодили західні політики, набагато перевищує собівартість видобутку в Росії і близька до тієї, за якою зараз продають російську нафту, і тому, на думку аналітиків, може не сильно вплинути на доходи РФ, пише washingtonpost.com.

Крім того, узгоджена європолітиками максимальна ціна російської нафти перевищує її нинішню вартість. За відомостями Argus Media, в Приморську 30 листопада нафту відвантажували за $48 за барель.

Встановлення ліміту ціни на російську нафту - найважливіші новини

Як повідомляв УНІАН, Міжнародне енергетичне агентство (ІЕА) очікує скорочення видобутку російської сирої нафти приблизно на 20%, або на 2 мільйони барелів на добу до кінця першого кварталу 2023 року. Про це повідомило сьогодні агентство Reuters з посиланням на голову ІЕА Фатіха Біроля.

Зазначається, що ЄС заборонить імпорт російської нафти з 5 грудня і російських нафтопродуктів з 5 лютого, що позбавить РФ нафтових доходів і змусить одного з провідних світових виробників і експортерів нафти шукати альтернативні ринки.

Згідно з підрахунками агентства Bloomberg, у січні-жовтні цього року видобуток у Росії в середньому становив близько 10,7 млн барелів на день. Відповідно скорочення на 2 млн барелів є суттєвим.

25 листопада президент України Володимир Зеленський під час виступу на міжнародному симпозіумі "Європейська ідея" в Каунасі заявив, що залежність Європи від російських енергоресурсів почала зменшуватися і має повністю зникнути. За його словами, один із ключових інструментів - це обмеження російських заробітків від експорту ресурсів. Зеленський підкреслив, що озвучені пропозиції щодо примусового обмеження ціни російської нафти на рівні 60 чи 70 доларів - це "піддавки" і "більше схоже на намагання щось зобразити, а не щось зробити". Президент висловив подяку польським і балтійським колегам за їхні цілком слушні пропозиції - обмеження ціни на рівні до 30 доларів за барель.

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