Віце-президентка Європарламенту назвала вимогу Будапешта про мільярдну допомогу в обмін на відмову від російської нафти "майже нахабною".

Віце-президентка Європарламенту Катаріна Барлі закликала ухвалити рішення щодо запланованого нафтового ембарго ЄС проти Росії без участі Угорщини.

Про це вона заявила в інтерв'ю медіакомпанії Deutschlandfunk 21 травня, пише DW.

За словами Барлі, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан "водить ЄС за носа". Вимогу Будапешта про мільярдну допомогу вона вважає "майже нахабною", з урахуванням, що "всі знають, куди підуть гроші".

Барлі звинуватила Орбана в тому, що він піклується про те, аби гроші йшли по каналах його "сім'ї та кланів", зазначила вона, додавши, що в Угорщині існує "відверто корумпована система".

Нафтове ембарго: що відомо

Ухвалення шостого пакета санкцій ЄС проти Росії затримується через окремі країни, які найбільш залежні від постачання російської нафти. ЄС запропонував надати їм відстрочку на пошук нових постачальників сировини: Прага могла б запустити ембарго з липня 2024 року, а Будапешт та Братислава - з 2025 року.

Однак для Угорщини ця пропозиція видалася недостатньо вигідною. В обмін на згоду на нафтове ембарго проти Росії, запропоновану Єврокомісією, Будапешт вимагає від ЄС мільярдної допомоги. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у відеозверненні, опублікованому у Facebook, оцінив відмову від російської нафти у 15-18 мільярдів євро.

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