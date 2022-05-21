Литва отримує газ від США за допомогою терміналу СПГ в Клайпеді.

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію Литва з 22 травня не отримуватиме російські газ, нафту та електрику.

Про це повідомляє Delfi.

"Це вираження нашої солідарності з Україною, що воює, ми не можемо дозволити, щоб на наші гроші фінансувалася російська військова машина", — заявив міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс.

За його словами, повної енергетичної незалежності країна досягне після успішного завершення синхронізації, а свої потреби в електроенергії покриє за рахунок власної зеленої енергетики і стане державою-експортером.

Литва отримує газ від США за допомогою терміналу СПГ в Клайпеді. Країна споживає власну електрику, а також імпортує її з країн ЄС.

За його словами, повної енергетичної незалежності країна досягне після успішного завершення синхронізації, а свої потреби в електроенергії покриє за рахунок власної зеленої енергетики і стане державою-експортером.

Литва отримує газ від США за допомогою терміналу СПГ в Клайпеді. Країна споживає власну електрику, а також імпортує її з країн ЄС.

Нафтове ембарго: що відомо

4 травня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго і відключення "Ощадбанку" від SWIFT.

Водночас в угорському уряді заявили, що план Європейського Союзу щодо повної заборони на імпорт російської нафти є незадовільним, оскільки загрожує енергетичній безпеці Угорщини.

За інформацією джерел агентства Bloomberg, ЄС запропонував переглянути нафтове ембарго проти РФ і дозволити Угорщині та Словаччині купувати російську нафту до кінця 2024 року, Чехії - до червня 2024 року.

11 травня Комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу не зміг узгодити рішення щодо шостого пакету санкцій проти Російської Федерації.

Попри це прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його країна готова підтримати ембарго на російську нафту.

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