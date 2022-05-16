Високий представник запевнив, що Євросоюз продовжить застосовувати санкції проти Росії, аби зробити ціну вторгнення в Україну нестерпною для Кремля.

Сьогодні у ЄС так і не затвердили ембарго, проти знову виступила Угорщина. Проте комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу продовжить обговорювати можливість запровадження ембарго на російську нафту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-президент Єврокомісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель на брифінгу після засідання Ради Євросоюзу на рівні міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у Брюсселі.

Високий представник запевнив, що Євросоюз продовжить застосовувати санкції проти Росії, аби зробити ціну вторгнення в Україну нестерпною для Кремля.

"Ми продовжуємо обговорювати. На жаль, сьогодні було неможливо досягнути згоди, аби надати остаточної форми шостому пакету санкцій. Це питання буде повернуто Комітету постійних представників країн-членів ЄC, і посли продовжать обговорення", - сказав Боррель.

За його словами, схваленню шостого пакета санкцій проти РФ заважають незмінні складнощі щодо досягнення одностайності у питанні нафтового ембарго серед країн-членів ЄС.

При цьому, Боррель сказав, що Угорщина не пояснювала свою позицію з політичної точки зору щодо небажання підтримувати ембарго на російську нафту, але говорила з точку зору економіки.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що лише одна країна продовжує блокувати рішення про ембарго на російську нафту. Глава МЗС очікує від Євросоюзу кроків, аби усунути занепокоєння Угорщини і зрештою запровадити нафтове ембарго проти РФ.

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