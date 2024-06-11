За словами президента, наразі Україна втратила половину своєї генерації.

Російські окупанти обрали однією з основних цілей у війні українську енергетику, заявив президент України Володимир Зеленський під час Конференції з відновлення України.

"З перших років свого правління Путін розглядає саме енергоресурси, енергогенерацію та енергоспоживання, як зброю, інструмент підкорення націй. Європа вже неодноразово з цим стикалися. Внаслідок атаки російських ракет і дронів, знищено вже 9 ГВт потужностей, коли як пік споживання енергії в Україні минулої зими був 18 ГВт. Половини тепер не існує. Що таке 9 ГВт, Берлін – це близько 2ГВт потреби, Мюнхен – близько 3ГВт. Ми вже втратили потужностей більше, ніж споживання великих міст. 80% теплової генерації в Україні, третина гідрогенерації, просто знищена Путіним. І це ще не межа його терору", – заявив Зеленський.

Він закликав партнерів поставити межу російським ударам і почати енергетичне відновлення України.

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"Ми маємо зробити все можливе, аби зберегти наявну генерацію і максимально відновити втрачене. І це завдання важливе не лише з української перспективи. Путін намагається ударами по Україні відточити практики знищення енергооб'єктів від звичайних станцій і дамб, до таких елементів енергосистем, як газові сховища та інтерконектори, які поєднують нашу енергосистему з партнерами", – сказав президент.

Він також закликав розпочати енергетичне відновлення України вже зараз.

"У найкоротшій перспективі ми маємо організувати швидке та недороге відновлення всіх енергооб'єктів, які можливо зараз відновити, до зими. Це важливо, до зими, протягом наступних 3-4 місяців. Ми знаємо, як це забезпечити, від вас просимо обладнання з ваших зупинених енергостанцій та фінансову підтримку. Це дозволить відреагувати на ситуацію тут і зараз, зберегти", - наголосив Зеленський.

Конференція з відновлення України

Напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц під час Конференції з відновлення України заявив, що Німеччина найближчим часом передасть Україні третю систему Patriot, установку IRIS-T, Gepard, ракети та боєприпаси.

Водночас із цим, Зеленський заявив, що РФ досі утримує перевагу в небі. Для того, щоб Україна могла вдало опанувати ворогу – Київ має отримати щонайменше 7 установок Patriot.

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