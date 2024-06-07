У компанії назвали найскладніший місяць для української енергосистеми.

У ніч на суботу, 8 червня, з ремонту вийде додатковий блок атомної електростанції. Це має тимчасово покращити ситуацію в українській енергосистемі, завдяки чому обмеження для споживачів стануть дещо м’якшими.

"Ми очікуємо, що в ніч з п’ятниці на суботу вийде в роботу додатковий блок на АЕС. Це на два тижні дасть приємну приварку до потужності, якою ми володіємо по всій енергосистемі", — сказав голова Укренерго Володимир Кудрицький в ефірі ток-шоу "Української правди"

За його словами, графіки відключення світла для споживачів не скасують, але вони "стануть м’якші по всій енергосистемі". На думку Кудрицького, найскладнішим місяцем літа стане липень.У цей час блоки АЕС матимуть найменшу потужність через планові ремонти. Крім того, додаткове навантаження спричинить спека.

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Відключення світла в Україні

Директор "Укргідроенгерго" Ігор Сирота попередив, що ситуація в нашій державі йде до енергетичної катастрофи.

Відключення електроенергії у побутових та комерційних споживачів у Києві масштабніші, ніж в решті регіонів. Це пов’язано із більшою кількістю критичних об’єктів, які не можна вимикати.

Києву збільшили ліміти електроенергії. Так, НЕК "Укренерго" виділило більше обсягів для столиці.

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