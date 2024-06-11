Також Україні надійде установка IRIS-T, Gepard, ракети та боєприпаси.

Німеччина найближчим часом передасть Україні третю систему Patriot, установку IRIS-T, Gepard, ракети та боєприпаси. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час Конференції з відновлення України.

"Найнагальніша потреба української армії зараз – це боєприпаси, зброя, особливо ППО, тому протягом найближчих тижнів та місяців ми поставимо в Україну третю систему Patriot, установку IRIS-T, "Гепарди ", ракети та боєприпаси", – заявив Шольц.

За його словами, сила і відданість принципам – це передумови, щоб Путін усвідомив, що не буде військової перемоги і миру у вигляді диктату: "Він повинен припинити брутальну компанію та вивести війська", – підкреслив Шольц, додавши, що приблизити це усвідомлення мета саміту миру, який пройде у Швейцарії.

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Канцлер нагадав, що з 24 лютого 2022 року Німеччина надала військової підтримки Україні на суму 30 млрд євро.

Додаткові Patriot для України

Як повідомляв УНІАН, ще 13 квітня Міністерство оборони Німеччини зазначало, що надасть Україні третій комплекс системи протиповітряної оборони Patriot до 8 пускових установок, РЛС та пункту управління. Також йшлося про передачу ракет до систем ППО. Тоді зазначалося, що у зв'язку з подальшим збільшенням кількості російських авіаударів по Україні уряд Німеччини вирішив додатково посилити українську протиповітряну оборону..

ЗМІ також писали, що Німеччина розглядає можливість відправки четвертої батареї зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україну.

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