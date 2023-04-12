У невеликих обсягах здійснюється постачання електроенергії в Молдову і Польщу.

Україна здійснює експорт електроенергії в Молдову і Польщу, енергосистема працює з профіцитом генеруючої потужності.

Як повідомляє прес-служба Міністерства енергетики, зараз енергосистема з запасом забезпечує потреби споживачів по всій країні.

"У невеликих обсягах здійснюється постачання електроенергії до Молдови та Польщі", - зазначили у відомстві.

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За словами міністра, триває відновлення пошкодженої внаслідок ворожих обстрілів мережевої інфраструктури. Протягом останньої доби відновлено електропостачання 14 тис. абонентів у Донецькій області.

Експорт електроенергії з України

7 квітня 2023 року міністр енергетики Герман Галущенко підписав розпорядчий документ, що дозволяє експортні поставки в умовах профіциту генеруючої потужності.

Повідомлялося, що відпрвляти за кордон будуть тільки надлишкову потужність. Європейська мережа операторів енергоринку готова прийняти до 400 МВт української електроенергії. Фактичні обсяги поставок будуть залежати від часу доби і ситуації на самому ринку.

Експорт електроенергії працюватиме за умови забезпечення українських споживачів електроенергією і може бути припинений у разі зміни ситуації.

10 квітня 2023 року "Укренерго" провело перший аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних мереж для експорту електроенергії в Молдову на день поставки 11 квітня. За результатами аукціону було розподілено 51% (330 з 650 МВт) всієї доступної пропускної здатності мереж.

Через війну та пов'язані з цим ризики в даний час доступ до міждержавних перехресть розподіляється лише на короткостроковий період на добових аукціонах.

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