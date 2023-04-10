За результатами аукціону було розподілено 51% (330 з 650 МВт) всієї доступної пропускної здатності мереж.

"Укренерго" провело перший аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних мереж для експорту електроенергії у Молдову на день поставки 11 Квітня.

Як повідомляє НЕК "Укренерго" в Telegram, через війну та пов'язані з цим ризики в даний час доступ до міждержавних перехресть розподіляється лише на короткостроковий період на добових аукціонах.

"За результатами аукціону було розподілено 51% (330 з 650 МВт) всієї доступної пропускної здатності мереж в цьому напрямку серед чотирьох учасників", - йдеться в повідомленні.

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Крім цього, сьогодні відбудеться аукціон з розподілу 80 МВт пропускної здатності міждержавного перетину в напрямку Польщі на дату поставки 12 квітня.

Також зараз узгоджується можливість відкриття експорту до Словаччини.

"Україна відновлює експорт електроенергії до Європи за умови першочергового забезпечення українських споживачів та надлишку виробництва електроенергії в енергосистемі. Таке рішення ухвалило Міненерго в п'ятницю, 8 квітня", - додали в енергокомпанії.

Експорт електроенергії

7 квітня 2023 року міністр енергетики Герман Галущенко підписав розпорядчий документ, що дозволяє експортні поставки в умовах профіциту генеруючої потужності.

Постачати за кордон будуть тільки надлишкову потужність. Європейська мережа операторів енергоринку готова прийняти до 400 МВт української електроенергії. Фактичні обсяги поставок будуть залежати від часу доби і ситуації на самому ринку.

Експорт електроенергії працюватиме за умови забезпечення українських споживачів електроенергією і може бути припинений у разі зміни ситуації.

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