Постачати за кордон будуть тільки надлишкову потужність.

Україна відновить експорт електроенергії. Міністр енергетики Герман Галущенко підписав розпорядчий документ, що дозволяє експортні поставки в умовах профіциту генеруючої потужності.

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

"Українська енергосистема вже майже два місяці працює без обмежень споживачів, із запасом потужності. Найскладнішу зиму пройдено. Наступний крок - відкриття експорту електроенергії, що дозволить залучити додатковий фінансовий ресурс для необхідної відбудови знищеної та ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури", – заявив міністр.

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Зазначається, що європейська мережа операторів енергоринку готова прийняти до 400 МВт української електроенергії. Але фактичні обсяги поставок будуть залежати від часу доби і ситуації на самому ринку.

"Забезпечення електроенергією наших споживачів - це безумовний пріоритет. Тому експорт електроенергії буде працювати за умови забезпечення українських споживачів електроенергією та може бути припинений у разі зміни ситуації", – підкреслив Галущенко.

Ситуація в українській енергетиці

З середини жовтня Росія перейшла до стратегії масованих ракетних обстрілів енергетичних об'єктів України з метою завдати максимальної шкоди економіці і створити гуманітарну кризу, залишивши населення без світла, тепла і води в умовах зими.

Після серії обстрілів українська енергосистема зазнала значних втрат і до середини зими ситуація з електроенергією була критичною. Особливо важка ситуація склалася в Києві.

Однак наприкінці січня ситуація з електроенергією стабілізувалася і до середини лютого віялові відключення світла перестали бути повсюдними. Проблеми були тільки локальними – в окремих регіонах. Наприкінці березня міністр енергетики заявив, що Україна готова знову експортувати електрику до Європи.

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