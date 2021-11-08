В той же час, через Бурштинський енергоострів Україна експортувала 46 МВт-год електроенергії.

Україна наростила імпорт електроенергії з Білорусі за 2 дні з 5 до 400 МВт-год.

Про це свідчать дані Оператора об’єднаної енергомережі державної компанії "Укренерго".

Таким чином в об’єднану енергосистему України з Білорусі почався імпорт, який вже досяг 400 МВт-год.

У той же час експорт електроенергії через Бурштинский енергоострів відбувся у Словаччину в обсязі 16 МВт-год, в Угорщину - 24 МВт-год, і в Румунію – 6 МВт-год.

Імпорт електроенергії з Білорусії

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада Україна запросила аварійну допомогу з енергосистеми Білорусі в обсязі 500 МВт, та зі Словаччини через Бурштинський енергоострів в обсязі 100 МВт.

Необхідність в аварійній допомозі виникла через дефіцит потужності в енергосистемі.

Україна тричі за 2021 рік просила Білорусь про аварійні поставки електроенергії.

26 жовтня компанія "Укренерго" провела аукціон з розподілу доступу до міждержавних перетинів електромереж на листопад 2021 року. За результатами аукціону, українські компанії викупили можливість постачати електроенергію з Росії в обсязі 2,2 ГВт і з Білорусі – 900 МВт.

30 жовтня голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус повідомив, що українські компанії не зможуть відновити з 1 листопада імпорт електроенергії з Росії та Білорусі через те, що російські та білоруські компанії скасували аукціони з продажу електроенергії.

На сьогодні ОЕС України синхронізована з енергосистемами Росії, Молдови та Білорусі.

Бурштинський енергоострів - виділена частина Об'єднаної енергетичної системи України, він утворений Бурштинською ТЕС, Калуською ТЕЦ і Теребля-Ріцькою ГЕС і прилеглими електричними мережами.

Острів з'єднаний з енергосистемами Словаччини, Польщі, Угорщини та Румунії.

Автор: Ганна Бредіхіна