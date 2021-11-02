Наприкінці травня регулятор заборонив імпорт в Україну білоруської електроенергії до 1 жовтня 2021 року, проте заборону на листопад не продовжив.

Україна запросила аварійну допомогу на постачання електроенергії з Білорусі.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики Республіки Білорусь у своєму Telegram-канал.

"2 листопада з 14:00 в рамках договору про надання аварійної допомоги Білорусь почала постачання електроенергії в енергосистему України потужністю 500 МВт. Поставки здійснюються за запитом української сторони", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що про довгострокові комерційні контракти, крім укладених раніше, в конкретному випадку мова не йде.

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У держкомпанії Оператора об'єднаної енергосистеми України "Укренерго" журналістам УНІАН підтвердили факт отримання аварійної допомоги.

Як відповіли у прес-службі "Укренерго", Україна запросила аварійну допомогу не тільки з енергосистеми Білорусі, а і зі Словаччини через Бурштинський енергоострів.

"Аварійку з РБ (Республіки Білорусь – УНІАН) в ОЕС України 500 МВт підтверджуємо. Аварійку в БуОС (Бурштинский енергоострів – УНІАН) зі Словаччини в 100 МВт підтверджуємо", - зазначила прес-служба.

Також в компанії зазначили, що наразі ніяких відключень споживачів ані промислових, ані побутових не планується.

Необхідність в аварійній допомозі виникла через дефіцит потужності в енергосистемі.

Аварійну допомогу надано на тлі дефіциту вугілля на державних ТЕС, через який кожен другий блок держкомпанії "Центренерго" не працює через брак вугілля.

Запас вугілля на державних ТЕС становить менше 100 тис. т, що нижче за мінімально гарантований рівень.

Протягом вересня-жовтня державні ТЕС працювали у мінімальному складі обладнання – по 1 енергоблоку на кожній електростанції.

Що передувало

26 жовтня компанія "Укренерго" провела аукціон з розподілу доступу до міждержавних перетинів електромереж на листопад 2021 року. За результатами аукціону, українські компанії викупили можливість постачати електроенергію з Росії в обсязі 2,2 ГВт і з Білорусі – 900 МВт.

30 жовтня голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус повідомив, що українські компанії не зможуть відновити з 1 листопада імпорт електроенергії з Росії та Білорусі через те, що російські та білоруські компанії скасували аукціони з продажу електроенергії.

Довідка УНІАН. На сьогоднішній день ОЕС України синхронізована з енергосистемами Росії, Молдови та Білорусі.

Заборона на імпорт електроенергії

Наприкінці травня Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), заборонила імпорт в Україну російської та білоруської електроенергії до 1 жовтня 2021 року.

У січні 2021 року Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі після майже дев'ятимісячної заборони регулятора.

Автор: Ганна Бредіхіна