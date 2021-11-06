Електроенергію отримала лише одна компанія - ТОВ "ТЕТ груп".

Україна розпочала імпорт електроенергії з Білорусі в обсягах 5 МВт у год.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус у Facebook.

За його словами, обсяг мізерний, але цікаво, що електроенергію отримала лише одна компанія - ТОВ "ТЕТ груп" колишнього комерційного директора групи ДТЕК Віталія Бутенка.

При цьому на аукціоні за доступ до міждержавного перетину брали участь 16 компаній, купили такий перетин 4 компанії, серед яких "ЕРУ Трейдінг", "Енергоатом". Проте електроенергію із білоруської сторони отримали не 4 компанії, а лише одна.

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"Причому ця компанія ніколи раніше не здійснювала імпорт, свою діяльність розпочала лише у жовтні і вже перевіряється регулятором на предмет махінацій на енергоринку на сотні мільйонів гривень", - зазначив Герус.

Він нагадав, що у 2019 році найбільшим імпортером з Білорусі була компанія "Д.Трейдінг" (група ДТЕК), також імпортував "Нафтогаз України" та ще 5 компаній. А всього за 2019-2020 роки було понад 10 імпортерів.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня компанія "Укренерго" провела аукціон з розподілу доступу до міждержавних перетинів електромереж на листопад 2021 року. За результатами аукціону, українські компанії викупили можливість постачати електроенергію з Росії в обсязі 2,2 ГВт і з Білорусі – 900 МВт.

30 жовтня голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус повідомив, що українські компанії не зможуть відновити з 1 листопада імпорт електроенергії з Росії та Білорусі через те, що російські та білоруські компанії скасували аукціони з продажу електроенергії.

Довідка УНІАН. На сьогодні ОЕС України синхронізована з енергосистемами Росії, Молдови та Білорусі.

Автор: Катерина Гірник