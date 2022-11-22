"Укртранснафта" з 1 січня підвищує тарифи на транспортування нафти в напрямку Угорщини та Словаччини на 2,10 євро за тонну — до 13,60 євро.

Україна планує підвищити тариф на транзит російської нафти до Європи нафтопроводом "Дружба".

Як повідомляє Bloomberg, оператор мережі нафтопроводів України компанія "Укртранснафта" з 1 січня підвищує тарифи на транспортування нафти в напрямку Угорщини та Словаччини на 2,10 євро за тонну — до 13,60 євро.

"Укртранснафта" повідомила російській "Транснафті", що "тривале руйнування української енергетичної інфраструктури призвело до значного дефіциту електроенергії, збільшення її вартості, нестачі палива, запасних частин".

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Також у листі "Укртранснафти", який підписав гендиректор компанії Володимир Цепенда, зазначається, що витрати на організацію безпечних умов праці для персоналу та захист об'єктів також зросли.

У квітні "Укртранснафта" вже підвищувала плату, в результаті чого загальне збільшення в річному вимірі склало 51%.

Війна в Україні та нафтопровід"Дружба":

Нафтопровід "Дружба" є найбільшим у світі нафтопроводом і основним маршрутом, по якому сира нафта потрапляє до Німеччини. Його загальна протяжність становить близько 5200 км. Маршрут нафтопроводу проходить від Росії до Білорусі, де розгалужується на дві лінії: Північну (Білорусь, Польща і Німеччина) і Південну (Україна, Чехія, Словаччина та Угорщина).

15 листопада ввечері нафтопровід "Дружба" був зупинений через падіння напруги. Через це прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан скликав засідання Ради безпеки країни.

Зупинка прокачування через "Дружбу" сталася через пошкодження об'єкта енергетичної інфраструктури після ракетних обстрілів України Росією.

Угорська державна енергетична компанія MOL підтвердила припинення прокачування нафти через" Дружбу", в результаті чого тимчасово були припинені поставки нафти в Угорщину, Чехію і Словаччину.

15 листопада Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Окупанти випустили по Україні понад 90 ракет, 73 з них збила ППО. Також збито 10 "Шахедів".

16 листопада 2022 року поставки по нафтопроводу "Дружба" з Росії в Східну Європу поновилися.

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