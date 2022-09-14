Україна планує наростити обсяги експорту електроенергії до Польщі по вже працюючій лінії з 1 жовтня.

Україна не має причин припиняти експорт електроенергії, а навпаки буде його збільшувати, зокрема до Польщі.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький на брифінгу.

"Ми будемо говорити про збільшення цих потужностей і збільшувати експорт. Українські споживачі для нас завжди будуть пріоритетом, але поки у нас немає причин говорити про припинення експорту", - сказав глава "Укренерго".

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За його словами, зокрема, Україна планує наростити обсяги експорту електроенергії до Польщі по вже працюючій лінії з 1 жовтня, а також збільшити комерційні поставки до Польщі завдяки відкриттю відновленої лінії електропередач, яке очікується в кінці цього року. Також Україна поставить Польщі обіцяні президентом Володимиром Зеленським обсяги вугілля.

За словами Кудрицького, компанія прораховує різні сценарії проходження опалювального сезону, з різним набором електростанцій, які можуть бути в роботі. Як із Запорізькою АЕС, яка зараз окупована, так і без неї.

"У всіх сценаріях, які ми моделювали, включаючи песимістичні, які характеризуються втратою певних електростанцій, завдання забезпечення електрикою наших споживачів є складною, але досяжною для нашої енергосистеми, особливо враховуючи наш зв'язок з Європою. Ми маємо резерви не тільки всередині країни, але і за її межами", - сказав він.

Навіть після жорстоких ракетних атак на станції та непрацюючу в мережі ЗАЕС, зараз Україна експортує понад 600 МВт потужностей до Польщі, Румунії та Словаччини, повідомив Кудрицький.

Експорт електроенергії:

Українська енергосистема з 16 березня 2022 року працює синхронно з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E.

Наприкінці березня розпочався експорт електроенергії з України до Польщі, а в травні - до Молдови.

З 30 червня Україна почала Комерційний експорт електроенергії в ЄС. Першим напрямком для постачання стала Румунія. 7 липня розпочався експорт електроенергії до Словаччини. Загальний обсяг комерційного експорту з кінця червня становить 100 МВт.

28 липня 2022 року оператори систем передачі континентальної Європи (ENTSO-E) дозволили збільшення експорту української електроенергії в Європу до 250 МВт.

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