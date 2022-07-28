З кінця червня обсяг комерційного експорту електроенергії до ЄС становить 100 МВт.

Сьогодні оператори систем передачі континентальної Європи (ENTSO-E) дозволили збільшення експорту української електроенергії до Європи до 250 МВт.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький у Facebook.

"Сьогодні ENTSO-E дозволило збільшення експорту української електроенергії до Європи у 2,5 раза. З 30 липня це буде 250 МВт", - написав він.

Довідка УНІАН. Українська енергосистема з 16 березня працює синхронно з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E.

Наприкінці березня почався експорт електроенергії з України до Польщі, а в травні - до Молдови.

З 30 червня Україна розпочала комерційний експорт електроенергії до ЄС. Першим напрямком для постачання стала Румунія. 7 липня почався експорт електроенергії в Словаччину. Загальний обсяг комерційного експорту з кінця червня становить 100 МВт.

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