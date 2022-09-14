Те, що Україна з'єднана з європейською енергомережею, дає нам можливість отримати електроенергію з-за кордону.

Оператор Об'єднаної енергосистеми України - держкомпанія НЕК "Укренерго" готує резервні шляхи постачання електроенергією на випадок ворожих атак на енергетичну інфраструктуру.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький на брифінгу.

"Ми готуємося до будь-яких сценаріїв, ми готуємо резервні шляхи постачання та аварійний запас. Ми готуємо своїх людей і аварійні ремонтні бригади, які цілодобово будуть обслуговувати мережі, відновлювати їх так, щоб у всіх споживачів було світло в будинку", - сказав він.

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Він додав, що у компанії є успішний досвід реагування на екстрені ситуації. Кудрицький нагадав, що коли почався наступ росіян на Київську область, в березні було втрачено дуже багато ліній електропередач, які пов'язують Київський енерговузол з енергосистемою України. Однак споживачі цього навіть не помітили, тому що проблема була вирішена.

"Нам потрібно було вдаватися до нестандартних рішень, щоб забезпечити надійність живлення енерговузла під час холодних температур. Київські споживачі цього і не помітили", - сказав він.

"Наше завдання полягає в тому, щоб максимально швидко відновитися після атак. Як показує практика, ми можемо це робити досить успішно", - додав глава "Укренерго".

Також Кудрицький вважає виграшною для України ситуацію об'єднання з енергосистемою Європи, а не Росії та Білорусі, як це було до 23 лютого 2022 року, коли почалося відключення від російсько-білоруської мережі.

"Те, що ми з'єднані з європейською енергомережею, дає нам можливість отримати електроенергію з-за закордону. Це кардинально змінює ситуацію з точки зору енергетичної безпеки. Тому, що уявіть, що було б, якби ми досі були з'єднані з Росією і Білоруссю. Наскільки великий крок був зроблений Україною", - вважає він.

Експорт електроенергії:

Українська енергосистема з 16 березня 2022 року працює синхронно з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E.

Наприкінці березня розпочався експорт електроенергії з України до Польщі, а в травні - до Молдови.

З 30 червня Україна почала комерційний експорт електроенергії в ЄС. Першим напрямком для постачання стала Румунія. 7 липня розпочався експорт електроенергії до Словаччини. Загальний обсяг комерційного експорту з кінця червня становить 100 МВт.

28 липня 2022 року оператори систем передачі континентальної Європи (ENTSO-E) дозволили збільшення експорту української електроенергії в Європу до 250 МВт.

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