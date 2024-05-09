Громадян закликали ощадливо споживати електроенергію.

Сьогодні ввечері 9 травня, з 18:00 до 24:00, через значний дефіцит електроенергії в енергосистемі України після російських атак, можливі аварійні відключення, які торкнуться побутових споживачів. Про це повідомляє прес-служба "‎Укренерго"‎.

"Сьогодні ввечері, з 18:00 до 24:00, будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Але, якщо споживання продовжить зростати, можливе застосування аварійних відключень, яке торкнеться й побутових споживачів", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в енергосистемі протягом майже всієї доби, за винятком денних годин, наявний значний дефіцит електроенергії. Причиною є масштабні пошкодження українських електростанцій, через які вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії.

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В "Укренерго" закликали ощадливо споживати електроенергію, особливо з 18:00 до 24:00.

Стан української енергосистеми

8 травня під прицілом російської окупаційної армії була енергетична інфраструктура. Ворог тоді завдав чергового масованого удару по Україні, через що втрата генерації електроенергії була досить суттєвою.

Тоді ж в "Укренерго" попереджали про можливі обмеження побутових та промислових споживачів по всій Україні ввечері 8 травня – з 18:00 до 23:00. Підкреслювали, що обмеження будуть рівномірно розподілені по всіх областях.

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