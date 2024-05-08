Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків.

Російські окупаційні війська атакували об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

Про це повідомив у Facebook міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, наслідки ще уточнюються, але енергетики вже працюють над їх ліквідацією.

"Ворог хоче позбавити нас можливості достатньо виробляти та передавати електроенергію. Ощадливе використання електроенергії - внесок кожного з нас у перемогу. Особливо важливим є відповідальне споживання у ранкові та вечірні години", - наголосив міністр.

Відео дня

Голова Вінницької ОДА Сергій Борзов заявив, що РФ атакувала обʼєкти критичної інфраструктури у регіоні крилатими ракетами. На жаль, були влучання.

Очільник Полтавської ОВА повідомив про влучання в обʼєкт енергетичної інфраструктури у Полтавському районі. Після удару ворожого БпЛА виникла пожежа. За попередньою інформацією обійшлося без постраждалих.

Згодом в Укренерго додали, що РФ завдала ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури в Вінницькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Полтавській областях.

"Є пошкодження на об'єктах генерації. Пошкоджено обладнання на одному з об'єктів "Укренерго" в центральному регіоні. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться після відбою тривоги", - йдеться у повідомленні.

Атаки РФ на енергетику України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що ударами Росія пошкодила половину енергетичної інфраструктури нашої країни.

Українцям варто бути готовими до відключення світла влітку. Такою порадою поділився голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко

Раніше Галущенко припустив, чому ворог повернувся до терору з приходом тепла.

"Чому вони зараз вирішили масштабувати це на всю країну? Я думаю, по-перше, це те, що економіка показала зростання за цей рік стабільного постачання електроенергії. Можливо, маса інших факторів. Умовно – саміт миру", – розповів він.

Вас також можуть зацікавити новини: