За словами Кудрицького, внаслідок атаки, постраждало багато важливих електростанцій.

8 травня російська окупаційна армія завдала чергового масованого удару по Україні. Під прицілом була енергетична інфраструктура.

Як розповів в ефірі УП. Live голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький, втрата генерації електроенергії внаслідок атаки є досить суттєвою. За його словами, імпорт електроенергії з Європи не здатен повністю перекрити дефіцит, що виник в енергосистемі.

Зазначається, що обмеження енергопостання для промислових споживачів "майже гарантовано" буде застосовано. Що стосується побутових споживачів, то все "залежить від того, наскільки всі ми як споживачі зможемо зекономити, добровільно обмежити своє електроспоживання".

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За словами Кудрицького, постраждало багато важливих електростанцій – це і три електростанції ДТЕК, і дві ГЕС, "тому ми відчуваємо цей дефіцит".

Він додав, що обʼєкти "Укренерго" постійно є цілями для ворога але вирішальним для енергосистеми є пошкодження великої кількості енергоблоків на ТЕС і ГЕС.

"Пошкодження досить масштабні, досить суттєвою є втрата генерації. Наскільки суттєвою, що навіть імпорт електроенергії з Європи не здатен повністю перекрити дефіцит, який утворився в енергосистемі", – пояснив Кудрицький.

Він також зауважив, що ремонтні роботи йдуть постійно. На різних об'єктах зафіксовано різного ступеню пошкодження.

Ситуація в енергосистемі України

Вранці 8 травня російські війська завдали масованого удару по Україні. Повідомлялося, що ворог атакував обʼєкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях.

В "Укренерго" попереджали про можливість обмеження побутових та промислових споживачів по всій Україні ввечері 8 травня – з 18:00 до 23:00. Зазначалося, що обмеження будуть рівномірно розподілені по всіх областях.

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