"Укренерго" не планує проводити масові відключення споживачів, проте директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що Україна вже досягла піку споживання.

Якщо споживання електроенергії в Україні зростатиме, скоріш за все, не вдасться уникнути відключень світла, які будуть необхідні для сбалансування енергосистеми.

Про це заявила прес-секретар НЕК "Укренерго" Марія Цатурян, зазначивши, що "Укренерго" не планує проводити масові відключення споживачів, але потрібно враховувати, що на обладнання, яке в роботі, навантаження значно більше в пікові години, і воно може виходити з ладу, повідомляє Telegraf.

"Ми не прогнозуємо відключень споживачів, але це не означає, що можна споживати скільки завгодно. Енергосистема в процесі відновлення, основного працюючого обладнання значно менше, ніж зазвичай, тому що багато розбито. На обладнання, яке в роботі, навантаження значно більше в пікові години, і воно може виходити з ладу. Щоб цього уникнути, потрібно знижувати споживання", - говорить Цатурян.

Відео дня

Однак директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що Україна вже досягла піку споживання і ймовірність відключень світла достатчно висока.

"Я не думаю, що енергоспоживання буде збільшуватися в найближчі тижні, ми вже досягли літнього піку. Але ймовірність відключень існує, тому що система працює в аварійному режимі. У порівнянні з іншими країнами Європи ймовірність аварійних відключень вища. З моєї точки зору вона може перевищувати 30%", - зазначив експерт.

Війна Україні та ситуація з енергосистемою

З 10 жовтня 2022 року Росія свідомо знищувала енергосистему України, регулярно завдаючи ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі. З жовтня 2022 року по липень 2023 року окупанти 271 влучили в енергетичні об'єкти України.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, в Україні немає жодної ТЕС або ГЕС, яка б взимку не зазнавала ворожих атак.

Потужність енергосистеми України зменшилася на 68%. Потужності ядерної генерації - на 44%. Потужність гідроелектростанцій - на 29%. 42 з 94 найважливіших високовольтних трансформаторів були пошкоджені або знищені.

Зараз енергетичні експерти прогнозують, що наступна зима буде страшнішою за торішню.

19 липня 2023 року одразу два органи влади розповіли, що буде з енергосистемою найближчим часом. Повідомлялося, що протягом осені та зими може спостерігатися локальна нестача енергії.

Вас також можуть зацікавити новини: