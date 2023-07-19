Протягом осені та зими може спостерігатися локальна нестача енергії.

У Національному банку очікують, що ситуація в енергетичній системі в наступному опалювальному сезоні буде кращою за минулорічну.

Як зазначив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв’ю "Укрінформ", у квітневому макропрогнозі регулятора припускалася наявність незначних дефіцитів локального характеру, пов’язаних з плановими ремонтами на блоках атомної генерації та з можливими піковими навантаженнями на енергетичний сектор. Через підрив Каховської ГЕС ризики зросли, що, зокрема, створює додаткові проблеми для інших ГЕС, розташованих вище по Дніпру.

Проте, за його словами, наразі українська енергетична система працює без особливих перебоїв.

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"Можливо протягом осені-зими спостерігатимемо локальну нестачу енергії, але ми зберігаємо оптимізм у тому, що холодний сезон пройдемо набагато краще минулорічного. Це відбуватиметься як за рахунок стійкості нашої енергетичної системи, так і за рахунок міжнародної підтримки та стійкості ЗСУ. І досвід січня-лютого цього року насправді додає впевненості", - сказав Ніколайчук.

При цьому, міністр енергетики Герман Галущенко очікує, що ракетні атаки росіян на українську енергосистему продовжаться і наступної зими.

"Очікуємо, що ворожі атаки продовжаться і наступної зими, тому підтримка партнерів, яка допоможе забезпечити максимальну стійкість системи, є надзвичайно важливою", - зазначив міністр. За його словами, наразі триває наймасштабніша за всю історію України ремонтна кампанія на енергооб’єктах. За рахунок цього планується додати в енергосистему 1,7 ГВт до наступної зими.

Енергосистема України

10 жовтня 2022 року Росія вперше вдарила по енергосистемі України, і протягом кількох місяців агресор постійно обстрілював енергетичні об’єкти. Були введені графіки планових, аварійних та екстрених відключень електроенергії.

Потужність енергосистеми України зменшилася на 68%. Потужності ядерної генерації - на 44%. Потужність гідроелектростанцій зменшилася на 29%. 42 з 94 найважливіших високовольтних трансформаторів були пошкоджені або знищені.

Зараз енергетичні експерти прогнозують, що наступна зима буде страшнішою за минулу: протягом року окупанти 271 влучили в енергетичні об’єкти України, чим нанесли колосальних збитків енергосистемі країни, тому відновити усі необхідні потужності до початку опалювального сезону неможливо.

За словами прем’єра Дениса Шмигаля, в Україні немає жодної ТЕС чи ГЕС, яка б узимку не зазнала ворожих атак.

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