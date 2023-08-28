Вартість газу для населення під час цієї зими - важливе питання під час війни.

Тарифи на газ для населення під час майбутнього опалювального сезону залишаться на рівні 7,96 грн за кубометр, повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України" з посиланням на слова очільника компанії Олексія Чернишова.

"Хочу усіх заспокоїти: ціна на газ для таких споживачів, як домогосподарства, залишиться стабільною – це 7,96 грн, тобто та, яка була і минулого року. Також у нас діють спеціальні умови постачання газу для підприємств теплокомуненерго", - розповів він.

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В яких межах тримається ціна на газ під час війни

Як повідомляв УНІАН, у квітні, "Нафтогаз України" продовжив дію тарифу газу для населення на ще один рік, залишивши ціну на рівні 7,96 грн за кубометр.

З березня 2022 року в Україні набула чинності постанова уряду, яка поклала спеціальні обов'язки на учасників ринку природного газу. Згідно з цим документом, "Нафтогаз України" мав забезпечити постачання газу для теплових електростанцій та теплоцентралей за фіксованою ціною.

22 серпня уряд подовжив пільгові ціни на газ для виробників тепла, які обслуговують населення, до середини квітня 2024 року. Фіксована ціна склала 7,40 гривень за кубометр блакитного палива.

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