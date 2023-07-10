Українці скаржаться на отримання платіжок із зайвими нарахуваннями, навіть попри своєчасну передачу показників лічильника.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" виставила нові рахунки за спожитий у червні газ, проте споживачі скаржаться на зайві нарахування в платіжках.

"Нафтогаз" на своїй сторінці в Facebook повідомив, що рахунки за спожитий газ у червні 2023 сформовані. "Нагадуємо про важливість своєчасної оплати квитанцій ГК "Нафтогаз України", - йдеться у повідомленні.

Отримати платіжку можна кількома способами: в особистому кабінеті на my.gas.ua (номер особового рахунку можна дізнаись на сайті, у чатботі або контакт-центрі); у чатботі GASUA у Viber, Telegram і NaftogazGasSupply у Facebook Messenger.

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При цьому "Укрпоштою" отримати платіжку можна після 20-го числа поточного місяця, лише в тих областях, де відсутні активні бойові дії. Також побачити розрахунки можна у терміналах самообслуговування "ПриватБанк", "Ощадбанк" та EasyPay, та відділеннях "Ощадбанк", "Нова пошта" та ПУМБ.

В той же час у коментарях в соціальних мережах споживачі почали писати про отримання платіжок із зайвими нарахуваннями, навіть попри своєчасну передачу показників лічильника.

"Рахунки ви висилати вмієте, а перерахунок коли зробите? Скільки до вас можна звертатися? Сил ніяких. Заберіть незрозумілий борг в 11 тисяч", - пише Ксенія.

"Ви мені не правильно розрахували показники. Я вам надсилав одні з фото, а ви прийняли на 100 кубів більше", - зазначив у коментарях Олександр.

Споживачі зазначають, що виникає плутанина у передачі показників облгазу, який раніше був постачальником газу та компанією "Нафтогаз України", до якої перейшло обслуговування майже всіх споживачів в Україні.

Таким чином, деякі українці передають показники старому постачальнику, а "Нафтогаз" бере для розрахунку інші показники.

"Більше вам покази лічильника передавати не буду, ви кинули людей, а тепер кажете звертатися до облгазу. Вам був поданий нормальний показник в 133 куб, а облгаз дав розрахунок лише в 2 куб", - поділився розгніваний споживач Роман.

В свою чергу в "Газопостачальній компанії "Нафтогаз України" відповідають споживачам, що їм "прикро, що сталася така ситуація" і просять клієнтів надати номер особового рахунку для з’ясування.

Платіжки за газ під час війни

у травні 2022 року в обслуговування до "Газопостачальної компанії "Нафтогаз України" були раптово переведені близько 10 млн споживачів. Таким чином, державний холдинг витіснив газові компанії, які працювали у всіх регіонах країни під брендом "Твій Газзбут" і сконцентрував у "своїх руках" постачання для 98 відсотків українських домогосподарств.

29 квітня "Нафтогаз" встановив новий річний тариф на газ. Ціна тарифу становить 7,96 грн за куб.м. Підключення до тарифу відбувається автоматично. Новий тарифний план "фіксований" діятиме з 1 травня 2023 року по 30 квітня 2024 року.

15 червня 2023 року "Нафтогаз" розповів про новий спосіб сплатити за газ.

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