Ціна нового тарифу не змінилася і становить 7,96 грн за куб.об.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", яка продає газ 98% населення, оголосила новий річний тариф на газ.

Як ззначається в пвідомленні на сайті компанії, ціна тарифу не змінилася і становить 7,96 грн за куб.м. Підключення до тарифу відбувається автоматично.

У компанії опублікували новий тарифний план "фіксований", який діятиме з 1 травня 2023 року по 30 квітня 2024 року.

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Ніяких інших подробиць компанія не повідомила. В особистому кабінеті споживача також немає інформації про продовження дії цін.

Дія поточного річного тарифу "Нафтогазу" закінчувалася 30 квітня 2023 року.

Тарифи під час війни

24 березня 2023 року уряд подовжив дію механізму покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на ринку електроенергії, яким регулюється "пільговий" тариф на електрику для населення, до 30 квітня. 1 квітня мав закінчитися спеціальний період з пільговими цінами на електроенергію.

25 квітня Кабмін визначився з тарифами на електроенергію для населення. Уряд продовжив дію механізму покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на ринку електроенергії, яким регулюється тариф на електрику для населення до 31 травня.

Діючі тарифи на електроенергію для домогосподарств діяли до 30 квітня цього року.

Зараз для індивідуальних побутових споживачів тариф становить 1,44 гривні за кіловат-годину при споживанні до 250 кіловат і 1,68 гривень – у разі споживання понад 250 кіловат-годин на місяць.

28 квітня Кабінет міністрів подовжив термін дії постанови про покладення спеціальних обов’язків на групу "Нафтогаз України" щодо постачання газу на пільгових умовах населенню та підприємствам, які виконують життєво важливі функції для забезпечення обороноздатності держави, до 31 серпні 2023 року.

Поточна постанова завершувала термін дії пільгового періоду 30 квітня, після чого мали почати діяти ринкові ціни.

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