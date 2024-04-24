В енергосистемі України зберігається дефіцит потужності.

Сьогодні, 24 квітня з 18:00 до 22:00 будуть застосовані контрольовані обмеження енергопостачання промислових споживачів (графіки обмеження потужності). Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу обмежуватись не буде. Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Зазначається, що обмеження споживання для бізнесу та промислових підприємств будуть рівномірно розподілені по всіх регіонах України.

В "Укренерго" пояснили, що необхідність обмеження енергопостачання є наслідком російських масованих ракетних і дронових атак на українські електростанції. Через погіршення погодних умов в Україні відчутно зросло споживання електроенергії. В енергосистемі зберігається дефіцит потужності.

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"Просимо всіх споживачів ощадливо споживати електроенергію. А промисловість та бізнес – максимально залучати імпорт електроенергії та альтернативні джерела живлення", – йдеться в повідомленні.

Проблеми в енергосистемі

Весною Росія посилила атаки на об’єкти енергетики. 22 квітня повідомлялося, що цього літа Україна може стикнутись[BO1] з дефіцитом електроенергії через російські удари по об’єктам енергетики.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зазначив, що Україна навряд чи пройде піки споживання електроенергії в липні-серпні та взимку без обмежень. Він також відмітив, що українцям не завадить мати генератор для приватного будинку та EcoFlow чи аналог для багатоквартирного.

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