В додаток до пошкоджених об'єктів енергетики влітку тривають ремонти на електростанціях.

Влітку Україна може стикатись з дефіцитом електроенергії через російські удари по об’єктам енергетики. Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на коментар директорки з комунікацій НЕК "Укренерго" Марії Цатурян.

"Протягом літа, час від часу, в українській енергосистемі може виникати дефіцит електроенергії, спричинений російськими масованими ударами по електростанціях. Це пов'язано з тим, що повне відновлення наших електростанцій займе досить тривалий час", – зазначила представник НЕК.

За її словами, весна і літо – це період ремонтів на електростанціях, коли вони готуються до наступного опалювального сезону. Цьогоріч ремонти вже розпочались на атомних електростанціях, і далі все більше і більше потужностей буде вимушено вийти в тимчасовий ремонт протягом весни і літа.

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"Тому інколи у нас системі буде відчутний дефіцит, який ми будемо намагатися покрити якраз за рахунок імпорту електроенергії з Європи, а за умови його дефіциту або недостатності, будемо залучати аварійну допомогу або застосовувати певні графіки обмеження споживання для промисловості та бізнесу", – підкреслила Цатурян.

Проблеми в енергосистемі

Весною Росія посилила атаки на об’єкти енергетики. Разом із похолоданням це спричинило дефіцит в енергосистемі. НЕК "Укренерго" попередила бізнес на промисловість, що можуть застосовуватись графіки обмежень. Побутових споживачів вони наразі не стосуються, окрім Харківської області.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зазначив, що Україна навряд чи пройде піки споживання електроенергії в липні-серпні та взимку без обмежень.

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