Через значний профіцит Україна має достатньо електроенергія, щоб експортувати її в Європу і нарощувати обсяги цього процесу.
Таку думку висловив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус під час інформаційного телемарафону.
"Споживання у нас в країні впало десь на 30-40%, і на сьогодні в Україні існує профіцит електричної енергії. І в липні буде профіцит, і в серпні, і у вересні. Власне в періоди профіцитів ми й будемо експортувати цю електроенергію в європейські країни. На сьогодні у нас є вільна енергія, яку ми можемо продавати в Європу", - сказав він.
Разом з тим, Герус зазначив, що відкриття експорту в 100 МВт електроенергії в Європу, який почався з Румунії, - це лише перший крок.
"Є плани, щоб з 1 серпня наростити обсяги експорту, а далі, з 1 вересня, збільшити їх ще. Тобто, щоб відбулася повна інтеграція українського енергетичного ринку і Європейського", - зазначив голова енергокомітету.
Разом з тим він зазначив, що інтеграція ринків означає також можливість України при необхідності імпортувати електроенергію з Європи, наприклад - під час опалювального сезону.
"Якщо взимку буде якась складна ситуація або дійсно якась окрема електростанція буде обстріляна, то у нас є резервний варіант-електроенергія з Європи, яка допоможе нам в якийсь складний час", – пояснив Герус.
Комерційний експорт електроенергії:
Українська енергосистема працює синхронно з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E з 16 березня.
Наприкінці березня розпочався експорт електроенергії з України до Польщі, а в травні - до Молдови.
З 30 Червня 2022 року Україна почала Комерційний експорт електроенергії в ЄС. На першому етапі пропускна здатність експорту та імпорту буде обмежена обсягом до 100 МВт тільки в напрямку Румунії та буде розподілятися на добових аукціонах.
Як заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, українська енергосистема може експортувати майже в 17 разів більше електроенергії, ніж передбачено обмеженим обсягом в 100 МВт зараз.
Українська енергосистема працює синхронно з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E з 16 березня. Наприкінці березня розпочався експорт електроенергії з України до Польщі, а в травні - до Молдови.
29 червня 2022 року в "Укренерго" заявили про те, що експорт електроенергії в ЄС дасть Україні десятки мільярдів гривень.
30 червня 2022 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що дасть Україні комерційний експорт електроенергії до Європи.
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