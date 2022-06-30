За словами глави уряду, це дозволить істотно збільшити інвестиції в галузь.

Україна може отримувати понад 70 млрд грн на рік від експорту електроенергії, завдяки енергетичному безвізу з Європою.

Про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Телеграм-каналі.

Він зазначив, що всього через три місяці після отримання енергетичного безвізу почався експорт української електроенергії в Європу.

"Сьогодні з першої години ночі такий експорт пішов у напрямку Румунії. Початковий обсяг становить 100 МВт", - зазначив він.

Шмигаль написав, що енергетичний безвіз з ЄС, який запрацював у березні цього року, дає практичний результат. Тільки за перший день державне підприємство "Укренерго" заробило 10 млн грн на продажу доступу до міждержавного перетину.

"Потенціал експорту української електроенергії до Європи становить до 2,5 ГВт. За таким сценарієм держава зможе отримувати понад 70 млрд грн на рік", - вважає він.

Глава уряду зазначив, що після перемоги це дозволить істотно збільшити інвестиції в галузь і модернізувати її.

Комерційний експорт електроенергії:

Українська енергосистема працює синхронно з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E з 16 березня.

Наприкінці березня розпочався експорт електроенергії з України до Польщі, а в травні - до Молдови.

З 30 червня 2022 року Україна почала комерційний експорт електроенергії в ЄС. На першому етапі пропускна здатність експорту та імпорту буде обмежена обсягом до 100 МВт тільки в напрямку Румунії та буде розподілятися на добових аукціонах.

Як заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, українська енергосистема може експортувати майже в 17 разів більше електроенергії, ніж передбачено обмеженим обсягом в 100 МВт зараз.

Українська енергосистема працює синхронно з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E з 16 березня. Наприкінці березня розпочався експорт електроенергії з України до Польщі, а в травні - до Молдови.

29 червня 2022 року в "Укренерго" заявили про те, що експорт електроенергії в ЄС дасть Україні десятки мільярдів гривень.

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